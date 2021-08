HUA HIN: Flüge zwischen Hua Hin und Singapur könnten noch in diesem Jahr eingerichtet werden, nachdem die Fluggesellschaft Jetstar Asia Airways in Gesprächen mit den zuständigen Behörden ist, um die Flugroute zwischen dem Hua Hin Airport und dem Changi Airport in Singapur zu betreiben.

Nach Aussage eines Sprechers der Airline könnte die Flugroute bis Oktober 2021 in Betrieb genommen werden, vorausgesetzt, dass sowohl Thailand als auch Singapur ihre Landesgrenzen für internationale Besucher öffnen und die Quarantänebestimmungen lockern. Wahrscheinlicher ist deshalb, dass die Flugverbindung bis Ende des Jahres aufgenommen wird. Geplant ist, die Verbindung in den ersten sechs Monaten mit Charterflügen zu bedienen.

Die Einzelheiten der vorgeschlagenen Charterflugverbindung sollen bei einem Treffen Anfang September zwischen den wichtigsten Interessengruppen, darunter auch Vertreter des Hua Hin Recharge-Projekts, festgelegt werden.

Vor der Pandemie führte Jetstar Asia Flüge zwischen Singapur, Bangkok und Phuket durch.