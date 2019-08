Jemens Separatisten bringen Hafenstadt Aden wieder unter Kontrolle

ADEN (dpa) - Nach dem kurzzeitigen Vormarsch jemenitischer Regierungstruppen ist die Hafenstadt Aden im Süden des Bürgerkriegslandes wieder unter Kontrolle von Separatisten. Deren Sprecher Nasar Haitham erklärte am Donnerstag über Twitter, die gesamte Stadt sei zurück in den Händen des Südlichen Übergangsrats (STC). Aus Kreisen der Regierung hieß es gleichzeitig, deren Truppen hätten sich zurückgezogen, um Kämpfe zu vermeiden.

Der STC strebt die Abspaltung des Südjemens an. Vor der Vereinigung 1990 bestand das Land aus zwei Staaten mit Aden als Hauptstadt des südlichen Teils.

Die STC-Truppen hatten Mitte August zentrale Posten in Aden besetzt und rückten auch in umliegenden Gebieten vor. Am Mittwoch konnten die Regierungstruppen kurzzeitig Teile der strategisch wichtigen Hafenstadt besetzen, darunter den internationalen Flughafen.

Der Konflikt sorgt für starke Spannungen zwischen den verbündeten Golfstaaten Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate (VAE). Während Riad die internationale Regierung unterstützt, fördern die VAE die Separatisten im Süden des Landes.

Die beiden Golfstaaten kämpfen im Jemen eigentlich gemeinsam gegen die Huthi-Rebellen. Die Huthis hatten 2014 große Gebiete im Norden des Jemens eingenommen und die Regierung aus der Hauptstadt Sanaa vertrieben. Diese erklärte daraufhin Aden zur vorübergehenden Hauptstadt. Saudi-Arabien und die VAE sehen in den Huhtis einen Verbündeten ihres Erzfeindes Iran. Im Süden des Jemens verfolgen die beiden Golfstaaten hingegen unterschiedliche Interessen.