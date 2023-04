Von: Redaktion DER FARANG | 19.04.23

ZÜRICH: Das traditionsreiche Warenhaus Jelmoli an der Bahnhofstrasse wird Ende 2024 geschlossen. Besitzerin Swiss Prime Site (SPS) plant einen grundlegenden Umbau für über 100 Millionen Franken und will das Gebäude danach in neuer Form betreiben. Die Schließung des Warenhauses hat für insgesamt 850 Arbeitnehmende Konsequenzen, 550 davon sind eigene Angestellte von Jelmoli.

Künftig wird es in den unteren Geschossen Verkaufsflächen von rund 10.000 Quadratmetern geben, während es bislang über 24.000 Quadratmeter waren. Das Erdgeschoss und das Untergeschoss bleiben weiterhin als Verkaufsflächen erhalten. Im ersten, zweiten und dritten Stock wird es jedoch keine Läden mehr geben, sondern stattdessen Büroräumlichkeiten. Die Pallas-Kliniken und das Fitness-Center Holmes-Place bleiben im Gebäude. Auch Gastronomieangebote sollen weiterhin zur Verfügung stehen.

Grund für die Schließung ist die Verschiebung des Warenverkaufs ins Internet, was sich auf die Wirtschaftlichkeit des Warenhauses niedergeschlagen hat. Die SPS hatte Verkaufsgespräche mit möglichen Interessenten geführt, jedoch ohne Abschluss. Die Filialen am Zürcher Flughafen werden ebenfalls Ende 2024 geschlossen.

Ende einer Ära

Jelmoli war 1833 gegründet und der jetzige Standort 1899 eröffnet worden. Das Jelmoli-Haus ist mit rund 900 Millionen Franken das teuerste Haus im Portfolio der Immobilien-Firma SPS. Mit der Schließung verschwindet ein weiteres traditionsreiches Warenhaus aus der Zürcher Innenstadt, nachdem Manor Anfang 2020 schließen musste.