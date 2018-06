Jeff Goldblum soll Hollywood-Stern erhalten

Von: Redaktion DER FARANG | 01.06.18

LOS ANGELES (dpa) - Ein neuer Stern auf dem «Walk of Fame»: US-Schauspieler Jeff Goldblum soll Mitte Juni mit einer Plakette auf dem berühmten Hollywood Boulevard geehrt werden.

US-Schauspieler Jeff Goldblum (65, «Grand Budapest Hotel», «Independence Day») soll Mitte Juni auf Hollywoods «Walk of Fame» eine Sternenplakette mit seinem Namen enthüllen. Zu der Zeremonie am 14. Juni wird auch Goldblums Kollege Ed Begley Jr. als Gastredner erwartet, wie die Verleiher der Auszeichnungen auf dem berühmten Bürgersteig am Donnerstag mitteilten.

Die Verleihung des 2.638. Sterns auf dem Hollywood Boulevard hängt mit dem Kinostart von «Jurassic World 2: Das gefallene Königreich» zusammen. Goldblum kehrt in der Fortsetzung des Dinosaurier-Spektakels in seiner früheren «Jurassic Park»-Rolle als Dr. Ian Malcolm auf die Leinwand zurück.