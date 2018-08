Von: Redaktion DER FARANG | 22.08.18

HANNOVER (dpa) - Der Manager Jean-Jacques Henchoz wird neuer Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück.



Der von der Swiss Re kommende 53-Jährige solle zum 1. April 2019 Vorstandsmitglied werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hannover mit. Mit Ablauf der Hauptversammlung am 8. Mai 2019 trete er dann die Nachfolge von Vorstandschef Ulrich Wallin an, der in den Ruhestand geht.

Henchoz leitete seit 2011 die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) der Swiss Re und war in dieser Region verantwortlich sowohl für das Lebens- wie das Nicht-Lebens-Geschäft. Seit Januar 2012 ist er in dieser Funktion Mitglied des Vorstands der Swiss-Re-Gruppe.