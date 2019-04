Von: Björn Jahner | 28.04.19

BANGKOK: Bangkoks Street-Food-Königin Jay Fai ist der Star einer neuen Netflix-Serie. Und zwar in der Dokumentarserie Street Food, produziert von David Geld, Produzent der sechsteiligen Netflix-Erfolgs-Dokumentarserie Chef‘s Table, die einen Einblick in das Leben und die Küchen von sechs der renommiertes­ten Küchenchefs der Welt bietet.

Gemäß des Gastronomie-Portals „Eater“ hat Netflix noch keine Angaben veröffentlicht, welche gastronomischen Talente in der neuen Serie porträtiert werden. Doch das erste Foto, das zur Vorankündigung von „Street Food“ verwendet wurde, zeigt niemand anderen als Thailands Jay Fai! Seit der Verleihung eines Michelin-Sterns im Jahr 2017 hat sich die 70-jährige Superstar-Köchin mit aller Kraft in das internationale Rampenlicht gestürzt, indem sie Menüs für First-Class-Passagiere von Thai Airways International kreierte und bis nach Kopenhagen reiste, um ihr berühmtes Krabben-Omelette auf dem „MAD Symposium“ von René Redzepi vorzustellen, Küchenchef und Mitbesitzer des Restaurants Noma in Kopenhagen, das 2010, 2011, 2012 und 2014 von der britischen Fachzeitschrift „Restaurant“ als „bestes Restaurant der Welt“ ausgezeichnet wurde.

Während „Chef‘s Table“ bekannt ist, den Zuschauern einen Einblick in das Leben der besten Gourmetköche der Welt zu bieten, einschließlich dem Gaggan und Bo.lan in Bangkok, verrät Netflix zum Inhalt seiner neuen Serie „Street Food“, dass sie die Zuschauer „in einige der pulsierendsten Städte der Welt“ führt, um die „breitgefächerte Kultur von Street Food auf der ganzen Welt zu entdecken“. Die neun Episoden der ersten Staffel sollen sich ausschließlich auf Street Food in Asien konzentrieren, laut Netflix „von den Hawker-Shops in Singapur bis zu den Street-Food-Karren in Indien“.