Von: Redaktion DER FARANG | 01.04.21

BANGKOK: Jatuporn Promphan, der Vorsitzende der fast in Vergessenheit geratenen United Front for Democracy against Dictatorship (UDD), deren Anhänger als Rothemden bekannt sind, ruft am Sonntag, 4. April, zu einer Demonstration mit dem Ziel auf, die Regierung mit General Prayut Chan-o-cha an der Spitze zu stürzen.

Jatuporn hat sich seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis im August 2016 eher als Beobachter denn als Teilnehmer an den anhaltenden politischen Protesten verhalten. In einer Facebook-Live-Übertragung sagte er, dass die Situation in Thailand einen kritischen Punkt erreicht habe und er nicht länger zusehen könne, ohne zu handeln. Er versprach, dem Aufruf von Adul Khieuboriboon, dem Anführer der Angehörigen der Opfer des „Schwarzen Mai", zu folgen. Bis zu 200.000 Menschen nahmen 1992 an den „Black-May"-Protesten in Bangkok teil, ein Aufstand gegen die damalige Militärregierung.

Jatuporn gibt zu, dass die UDD nicht mehr als glaubwürdige politische Präsenz in Thailand angesehen wird. Dennoch hofft er, dass viele Menschen mit unterschiedlichen politischen Ansichten und Ideologien an der Kundgebung am Sonntag teilnehmen werden. Er sagte weiter, dass der Premierminister die Schuld an den Problemen des Landes trage und aus dem Amt entfernt werden müsse, wenn sich die Dinge für Thailand und seine Menschen verbessern sollen.