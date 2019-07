Von: Redaktion DER FARANG | 16.07.19

BANGKOK: Jatuporn Prompan, Anführer der Rothemdenbewegung, hat die Abgeordneten der Opposition aufgefordert, nicht mehr über Bedeutungsloses zu sprechen; Sie sollten sich vielmehr auf die für die Bevölkerung wichtigen Themen wie Korruption und Verfassungsänderungen konzentrieren.

„Probleme mit der Kleiderordnung, Frisuren oder Sprachen werden die Regierung niemals stürzen, im Gegensatz zu echten Problemen wie der Wirtschaft, der Korruption und den Verfassungsänderungen", sagte der Vorsitzende der United Front for Democracy against Dictatorship am Sonntagabend im Peace TV. Die Parlamentsabgeordneten der Opposition müssten ihre Hausaufgaben machen, um die Minister nach der Regierungserklärung nächste Woche mit Fakten zu kritisieren. Als ein Thema nannte er die schlechte Leistung des Wirtschaftsteams der letzten Regierung, angeführt von Vizepremier Somkid Jatusripitak.