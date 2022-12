Von: Björn Jahner | 08.12.22

BANGKOK: Endlich ist es so weit! Am Samstag, 17. Dezember 2022 um 13.30 Uhr veranstaltet die Swiss Society Bangkok (SSB) wieder ihr traditionelles Jassturnier unter der Leitung ihres Jassmeisters Stefan Kuhn in der Brasserie 9 in der 27 Soi Sathon 6 in Silom.

Das Jassturnier erfolgt mit festgelegten Regeln.



13.30 Uhr: Registrierung.



14.00 Uhr: Turnierbeginn.



17.30 Uhr: Turnierende.



18.00 Uhr: Abendessen.



19.00 Uhr: Ergebnisse und Preisverleihung.



Die Teilnahmegebühr beträgt 900 Baht pro Person. Im Preis sind Snacks, Abendessen und Mineralwasser beim Dinner inklusive. Alle anderen Getränke werden separat und individuell zu einem Sonderpreis berechnet.



Auch Nicht-Spieler sind zur Teilnahme am gemeinsamen Abendessen herzlich eingeladen (800 Baht pro Person, ohne Getränke).

Die Mindest-Teilnehmerzahl beträgt 12, die Höchst-Teilnehmerzahl 24 Spieler.

Regeln für die Anmeldung: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!“ Anmeldungen werden bis Donnerstag, 15. Dezember 2022 online entgegengenommen.

Auskünfte erteilt Stefan Kuhn unter Tel.: 081-846.5501 oder per E-Mail. Mehr erfahren Sie bei der Swiss Society Bangkok.