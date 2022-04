Japans Regierungschef opfert fÃ¼r umstrittenen Yasukuni-Schrein

Von: Redaktion DER FARANG | 21.04.22

Ministerpräsident Fumio Kishida spricht auf einer Pressekonferenz in der offiziellen Residenz des Ministerpräsidenten in Tokio. Foto: epa/Rodrigo Reyes Marin

TOKIO: Japans Ministerpräsident Fumio Kishida hat dem umstrittenen Kriegsschrein Yasukuni in Tokio eine Opfergabe zukommen lassen.

Von einem Pilgergang anlässlich des Frühjahrsfestes des Shinto-Heiligtums wollte Kishida aber absehen, wie lokale Medien am Donnerstag meldeten. In dem Schrein wird der in Kriegen für das japanische Kaiserreich Gestorbenen gedacht - unter ihnen sind auch verurteilte und hingerichtete Kriegsverbrecher. Besuche japanischer Politiker und Opfergaben im Yasukuni-Schrein in Tokio lösten in der Vergangenheit immer wieder Spannungen mit China sowie Südkorea aus, gegen die Japans Aggressionen im Zweiten Weltkrieg gerichtet waren.