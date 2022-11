Von: Redaktion (dpa) | 14.11.22

BANGKOK: Japans Regierungschef Fumio Kishida will sich an diesem Donnerstag in Thailand mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping treffen. Das am Vortag des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (Apec) in Bangkok geplante Treffen wäre das erste zwischen den Spitzenpolitikern der beiden benachbarten Wirtschaftsmächte seit Dezember 2019.

In diesem Jahr jährt sich die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen Japans und Chinas zum 50. Mal. Die Beziehungen zwischen der Nummer Drei und der Nummer Zwei der Weltwirtschaft sind allerdings wegen Territorialstreitigkeiten und Japans Umgang mit seiner kriegerischen Vergangenheit schwierig.

Japan, das als einziges Land Asiens der G7-Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien angehört, ist besorgt über Chinas Machtstreben in der Region. Der japanische Regierungssprecher Hirokazu Matsuno sagte in Tokio, Japan werde gegenüber China ansprechen, was angesprochen werden müsse. Zugleich betonte er, dass beide Nationen daran arbeiten müssten, eine «konstruktive und stabile» Beziehung aufzubauen. Japan und China seien mit «vielen Problemen und Sorgen» konfrontiert.