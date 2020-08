BANGKOK: Bei einem Japaner, der nach einem Aufenthalt in Thailand bei der Rückkehr in sein Heimatland am 8. August auf dem internationalen Flughafen Haneda in Tokio positiv auf das Coronavirus getestet wurde, fiel ein zweiter Test zur Verifizierung des ersten Ergebnisses in einem Krankenhaus negativ aus, berichtet das National News Bureau of Thailand (NNT).

Das offizielle Sprachrohr der Regierung führt das negative zweite Testergebnis als Beweis dafür an, dass Thailand in den letzten 86 Tagen frei von lokalen Covid-19-Infektionen sein würde. Dennoch appelliert das thailändische Department of Disease Control (DDC) an die Bevölkerung, sich weiterhin streng vor Covid-19 zu schützen, indem sie Gesichtsmasken trägt, sich regelmäßig die Hände wäscht und weiterhin soziale Distanzierung praktiziert. Auskünfte zur aktuellen Coronavirus-Situation in Thailand erteilt das DDC-Callcenter unter der Kurzwahl 1422.