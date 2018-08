Japanischer Fußballprofi Honda trainiert Nationalteam Kambodschas

PHNOM PENH (dpa) - Der langjährige japanische Nationalspieler Keisuke Honda wird neuer Auswahlcoach in Kambodscha.

Das teilten der Fußballverband des südostasiatischen Landes und Honda am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Phnom Penh mit. Der 32-Jährige, der in Europa unter anderem für ZSKA Moskau und den AC Mailand spielte, hatte seine internationale Karriere im Juli nach der dritten WM-Teilnahme beendet. Anfang der Woche wechselte er zum australischen Erstligisten Melbourne Victory. Dort will er seinen Einjahresvertrag als Spieler laut Medienberichten erfüllen und daneben Kambodschas Nationalteam als Chefcoach und zugleich Generalmanager betreuen..