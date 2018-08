Von: Redaktion DER FARANG | 29.08.18

TOKIO (dpa) - Wegen Sex mit Prostituierten bei den laufenden Asien-Spielen sind vier japanische Ex-Nationalspieler im Basketball für ein Jahr gesperrt worden. Wie der japanische Basketballverband am Mittwoch bekanntgab, dürfen die Spieler in dem Zeitraum an keinen offiziellen Wettbewerben teilnehmen. Verbandspräsidentin Yuko Mitsuya wird wegen des Vorfalls drei Monate lang das Gehalt um zehn Prozent gekürzt.

Den B-Liga-Spieler Yuya Nagayoshi (27), Takuya Hashimoto (23), Takuma Sato (23) und Keita Imamura (22) waren abends in einem Amüsierviertel Jakartas durch japanische Mittelsmänner Prostituierten vorgestellt worden. Dabei trugen sie ihre Mannschafts-Trikots. Sie gingen mit den Frauen in ein Hotel und vergnügten sich dort mit ihnen.

Japans Nationales Olympisches Komitee hatte sie daraufhin aus der Nationalmannschaft geworfen und auf die Heimreise geschickt. Die vier Männer entschuldigten sich nach ihrer Rückkehr in Tokio für ihr Verhalten. Tokio ist 2020 Gastgeber der Olympischen Spiele.