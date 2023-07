Von: Björn Jahner | 22.07.23



PATTAYA: Am Sonntag, 30. Juli findet von 11.00 bis 15.00 Uhr das „Japanese Bike Meet Festival“ im The Bikers Café Thailand in Sattahip statt.

Ausgestellt und für eine Probefahrt bereitgestellt werden die neuesten Motorradmodelle von Honda, Kawasaki, Yamaha und Suzuki. Abgerundet wird der Motorrad-Themen-Event mit einem reichhaltigen Buffet mit 20 verschiedenen westlichen Speisen und Thai-Food – sowie diesmal auch mit Sushi! Mehr erfahren Sie unter bikers-cafe.com.