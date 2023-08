Von: Björn Jahner | 01.08.23

Fotos: The Bikers Café Thailand

SATTAHIP: Das zurückliegende „Japanese Bike Meet Festival“ am vergangenen Sonntag (30. Juli 2023) im The Bikers Café Thailand war ein voller Erfolg.

385 Besucher strömten, zumeist mit dem Motorrad, zu dem jüngsten Motorrad-Themen-Event, der in der Regel an jedem letzten Sonntag des Monats unter einem anderen Thema in dem beliebten Ausflugslokal stattfindet.

Die Besucher besichtigten die neuesten Motorradmodelle der japanischen Motorradbauer Honda, Kawasaki, Yamaha und Suzuki und nutzen eifrig die Gelegenheit zur Probefahrt, einer der traditionellen Höhepunkte der Veranstaltung.

Erstmals wurde auch ein Wettbewerb um das schönste japanische Motorrad veranstaltet, bei dem sich Herr Aurelio mit seiner genialen Yamaha R1 M den Sieg sicherte.

The Bikers Café Thailand hatte auch dieses Mal wieder ein umfangreiches Buffet mit vielen westlichen und thailändischen Speisen vorbereitet, das von den hungrigen Gästen viel Lob erfuhr.

12 Mitarbeiter und 18 Freiwillige sorgten dafür, dass der Verkehr nicht abriss, dass es immer genug zu essen gab und dass die Sauberkeit gewährleistet war.

Achara und Martin Koller sowie das gesamte Team vom The Bikers Café Thailand bedanken sich bei allen ihren Gästen für den großen Erfolg der Veranstaltung.

Mehr erfahren Sie unter bikers-cafe.com und The Bikers Café Thailand in Sattahip auf Facebook.