Von: Redaktion DER FARANG | 23.03.19

CHIANG MAI: Die Familie eines 82-jährigen Japaners, der seit fast einem Jahr auf dem Doi Inthanon vermisst wird, hat die Hoffnung nicht aufgegeben, ihren Vater zu finden.

Son Shinya Nakamura bot jetzt auf Facebook eine Belohnung von 50.000 Baht für Informationen zu seinem Vater, Kinya Nakamura, an. Sohn und Vater wurden während eines Besuchs in einem Blumengarten am Doi Inthanon, dem höchsten Berg Thailands, am 9. April vergangenen Jahres getrennt. Eine fünftägige Suche in einem Radius von vier bis sechs Kilometern unter Einsatz von Drohnen brachte keinen Erfolg. Eine Plakatkampagne in der Stadt Chiang Mai war ebenfalls nicht erfolgreich. Kein Krankenhaus hat berichtet, einen solchen Mann behandelt zu haben. Nakamura spricht neben Japanisch Englisch und ein wenig Thai und leidet nicht an Demenz.