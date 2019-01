Japan zieht ins Halbfinale der Asienmeisterschaft ein

ABU DHABI (dpa) - Die japanische Fußball-Nationalmannschaft hat mit einem Sieg gegen Vietnam das Halbfinale der Asienmeisterschaft erreicht.



Die Japaner gewannen am Donnerstag in Dubai mit 1:0 (0:0) durch ein Tor des Stürmers Ritsu Doan, der beim niederländischen FC Groningen unter Vertrag steht. Im Halbfinale am Montag trifft das Team von Trainer Hajime Moriyasu auf Iran oder China. Die Entscheidung darüber fällt am Donnerstagabend.

Am Freitag spielt Turnierfavorit Südkorea gegen den kommenden WM-Gastgeber Katar um den Einzug ins Halbfinale. Am selben Tag trifft Australien auf Cup-Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate.