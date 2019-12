Japan schickt Kriegsschiff in den Mittleren Osten

Von: Redaktion DER FARANG | 27.12.19

TOKIO (dpa) - Die japanische Regierung hat am Freitag erstmals den Einsatz seiner Kriegsmarine im Mittleren Osten beschlossen.

Damit sollen japanische Handelsschiffe und Öltanker vor möglichen Bedrohungen geschützt werden. Der Einsatz wurde vom Kabinett in Tokio zunächst auf ein Jahr begrenzt und bedeutet keine Beteiligung am Einsatz einer US-geführten Koalition in der Straße von Hormus. Damit möchte Tokio seine traditionell guten Beziehungen zu Teheran erhalten.