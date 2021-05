Japan erwartet trotz Reisewarnung US-Team bei Olympia

TOKIO: Trotz einer Reisewarnung des US-Außenministeriums für Japan rechnen die Olympia-Organisatoren fest mit einer US-Mannschaft bei den Sommerspielen in Tokio. Die Regierung von Präsident Joe Biden und das Olympische Komitee der USA hätten zugesichert, dass ein Team mit den entsprechenden Corona-Schutzmaßnahmen nach Japan entsandt werde, sagte der Geschäftsführer des Organisationskomitees, Toshiro Muto, am Mittwoch in Tokio. Bei den Sommerspielen in Rio hatte das US-Team mit Abstand die meisten Medaillen gesammelt.

Zu Wochenbeginn hatte das US-Außenministerium angesichts der Ausbreitung des Coronavirus vor Reisen in das Land gewarnt. Die Warnstufe für Reisen war am Montag auf die höchste Stufe vier angehoben worden. Dies basiere auf der Einstufung des Infektionsgeschehens in Japan durch die US-Gesundheitsbehörde CDC, wonach es dort derzeit eine «sehr hohe» Verbreitung des Virus gibt.

Wegen der Corona-Pandemie gilt derzeit aus Sicht des US-Außenministeriums für viele Länder die höchste Warnstufe, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Zuvor war Japan noch in der Kategorie drei gewesen, mit der lediglich von Reisen abgeraten wird. Die Reisehinweise des Außenministeriums sind rechtlich nicht bindend - US-Bürger und Athleten können auf eigenes Risiko trotz Reisewarnung weiterhin in solche Länder reisen.