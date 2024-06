BERLIN: Mit dem «James-Webb»-Teleskop blicken Astronomen immer weiter zurück in die Vergangenheit: Nun haben Forscher wohl die bislang älteste Galaxie entdeckt - mit verblüffenden Eigenschaften.

Mit dem «James-Webb»-Weltraumteleskop haben Forscher nach eigenen Angaben die bislang fernste - und damit älteste - Galaxie im Universum entdeckt. Die Galaxie JADES-GS-z14-0 existierte demnach bereits knapp 300 Millionen Jahre nach dem Urknall - also vor rund 13,5 Milliarden Jahren.

Schon damals war sie mit einem Durchmesser von mehr als 1600 Lichtjahren erstaunlich groß und sehr hell, wie das Forschungsteam um Stefano Carniani von der Scuola Normale Superiore in Pisa in einer Arbeit berichtet, die noch nicht begutachtet und damit auch nicht in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wurde. «Es ist verblüffend, dass das Universum eine solche Galaxie in nur 300 Millionen Jahren schaffen kann», sagte Carniani.

«Diese Galaxien reihen sich ein in eine kleine, aber zunehmende Gruppe von Galaxien aus den ersten 500 Millionen Jahren der komischen Geschichte», wird Ko-Autor Francesco D'Eugenio von der Universität Cambridge in einer Mitteilung der Hochschule zitiert. Das Alter der Galaxie bestimmten die Forschenden anhand der sogenannten Rotverschiebung, die den Rekordwert von 14,32 aufweist. Dabei verschiebt sich die Wellenlänge des Lichts ferner Himmelsobjekte umso stärker in den roten Bereich, je weiter ein Objekt entfernt ist.

Der bisherige Rekordhalter - JADE-GS-z13-0 - war nach Nasa-Angaben gut 13,4 Milliarden Jahre alt. Das Licht der nun beschriebenen Galaxie benötigte dagegen etwa 13,5 Milliarden Jahre, um zur Erde zu gelangen.