JAKARTA: Zur Rolle der Weltgesundheitsorganisation im Zuge der Corona-Pandemie schreibt die indonesische Zeitung «Jakarta Post» am Freitag:

«In den letzten zehn Jahren gab es viel Kritik an der Ineffektivität und dem angeblichen Versagen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei der Bewältigung globaler Gesundheitskrisen wie der Ebola-Epidemie in Westafrika in den Jahren 2014-2016 und der derzeitigen Covid-19-Pandemie. Tatsächlich haben sich die Vereinigten Staaten 2020 aus der WHO zurückgezogen, nachdem der damalige Präsident Donald Trump das Gremium beschuldigt hatte, die Corona-Pandemie schlecht gehandhabt zu haben, nachdem sie in China aufgetaucht war, und «dringend notwendige Reformen» nicht umgesetzt zu haben.

Während der aktuellen Pandemie wurde die WHO unter anderem für ihre verwirrenden Ratschläge etwa zum Tragen von Masken, zur Möglichkeit einer Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch und zum Umgang mit Fragen rund um die Ursprünge von Sars-CoV-2 kritisiert. Obwohl die WHO keineswegs eine perfekte Organisation ist, muss die Weltgemeinschaft gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um sie zu stärken, damit sie zu einer stärkeren Organisation wird, die «zweckdienlicher» ist, um mit zukünftigen Pandemien und anderen globalen Gesundheitskrisen fertig zu werden.»