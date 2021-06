Jair Lapid besucht als erster Außenminister Israels die Emirate

Von: Redaktion (dpa) | 21.06.21

TEL AVIV: Als erster Außenminister Israels will Jair Lapid in der kommenden Woche die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) besuchen. Der Vorsitzende der israelischen Zukunftspartei werde Dienstag in einer Woche zu einem zweitägigen Besuch in dem Golfstaat eintreffen, teilte Lapids Büro am Montag mit. Er werde dabei Gast seines Amtskollegen Abdullah bin Sajid sein. Außerdem werde er die israelische Botschaft in Abu Dhabi und ein Generalkonsulat in Dubai einweihen.

«Die Verbindungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten stellen eine wichtige Beziehung dar, deren Früchte nicht nur von den Bürgern beider Länder, sondern vom gesamten Nahen Osten genossen werden», hieß es in der Mitteilung des Außenministeriums.

Israel unterzeichnete im September vergangenen Jahres in Washington mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain Abkommen über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Zuvor hatten nur zwei arabische Staaten, Ägypten und Jordanien, diplomatische Beziehungen zu Israel unterhalten.

Die beiden Golfstaaten rückten von der jahrzehntelangen Linie arabischer Staaten ab, Beziehungen mit Israel zu verweigern, solange der Konflikt mit den Palästinensern nicht gelöst ist. Im Gegenzug kündigte Israel an, die Annektierung von Gebieten im besetzten Westjordanland auszusetzen, das die Palästinenser für einen eigenen Staat beanspruchen.

Israel und die Emirate versprechen sich von ihrer Annäherung wirtschaftliche Vorteile, schmieden aber vor allem eine Allianz gegen den gemeinsamen Erzfeind Iran.