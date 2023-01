Jahresbilanz: wurden 687 Schlepper gefasst

WIEN: In Österreich sind im vergangenen Jahr 687 Schlepper festgenommen worden. Wie das Innenministerium am Mittwoch in Wien mitteilte, ist das die höchste Zahl seit 2016. Allein an der Grenze zu Ungarn seien mehr als 300 Verdächtige gefasst worden. Die meisten Schlepper kamen den Angaben zufolge aus Syrien, der Türkei, Rumänien und der Ukraine. 2022 hätten Schlepper den Ukraine-Krieg genutzt, indem sie Interessierten erklärten, dass es noch nie so leicht gewesen sei, nach Europa zu gelangen, da keine Kontrollen mehr stattfänden.

Schlepperei gehöre zu den einträglichsten Delikten der organisierten Kriminalität, hieß es. Im Mai 2022 sei ein besonderer Ermittlungserfolg gelungen: Ein Verdächtiger hatte mit einem kriminellen Netzwerk von Rumänien aus die irreguläre Einreise von 36.000 Menschen nach Westeuropa organisiert.