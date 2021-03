Von: Redaktion DER FARANG | 23.03.21

Von dem in der Chalong Bay gesichteten Krokodil fehlt weiter jede Spur. Foto: The Nation

PHUKET: Die über einwöchige Jagd nach dem mehrfach im Meer gesichteten zwei Meter langen Krokodil war bisher erfolglos. Das Tier wurde erstmals am 13. März in der Nähe des Anlegers Chalong gesehen.

Vize-Gouverneur Pichet Panapong hat die Bevölkerung noch einmal aufgefordert, nach dem Krokodil Ausschau zu halten und Informationen an die Dorfvorsteher oder das Phuket-Büro der Fischereibehörde unter Telefon 076-212.460 weiterzuleiten. Das mit dem Fang beauftragte Kraithong-Lumnamtapi-Team hat das Reptil nachts und tagsüber bisher nicht ausfindig machen können. Es wurde zuletzt in der Nähe des Yanui Beach in Rawai gesehen. Anders als bei der Jagd im Jahr 2018 nach dem weiblichen Krokodil, das Yanui genannt wurde, hat die Provinzverwaltung bisher keine Strände geschlossen.