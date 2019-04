WASHINGTON (dpa) - IWF-Chefin Christine Lagarde hält an diesem Dienstag in Washington eine Rede zur Lage der Weltwirtschaft. Es handelt sich um die traditionelle Ansprache Lagardes in Vorbereitung auf die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds, die eine Woche später in der US-Hauptstadt beginnt.

Im Januar hatte der IWF seine Wachstumsprognose gekürzt. Für das laufende Jahr sieht der Währungsfonds nur noch ein weltweites Wachstum von 3,5 Prozent voraus. Die Prognose liegt um 0,2 Prozentpunkte unter der vom vergangenen Oktober. Grund dafür ist unter anderem der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Auch der Brexit bereitet dem IWF Sorgen.