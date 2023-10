Foto: The Nation

PATTAYA: Thailands ehemaliger Kulturminister und Bürgermeister von Pattaya-City Itthipol Khunpluem kehrte am Montag (9. Oktober 2023) nach Thailand zurück, um sich dort wegen eines illegalen Wohnungsbauprojekts in Pattaya aus dem Jahr 2008 vor Gericht zu verantworten.

Itthipol landete um 10.00 Uhr morgens auf dem Suvarnabhumi International Airport und wurde sofort von der Einwanderungspolizei in Gewahrsam genommen.

Der ehemalige Minister wird wegen Korruption beim Bau des umstrittenen Condominiun-Projekts Waterfront Suites and Residences am Hafen Bali Hai in Pattaya im September 2008 gesucht.

Der Haftbefehl wurde letzten Monat ausgestellt, nachdem Itthipol am 30. August 2023 aus Thailand geflohen war, einen Tag nachdem das Büro des Generalstaatsanwalts (OAG) seine strafrechtliche Verfolgung angeordnet hatte. Die Anordnung erfolgte, nachdem die Nationale Anti-Korruptions-Kommission ihn beschuldigt hatte, ein Vergehen begangen zu haben. Sollte er für schuldig befunden werden, droht ihm eine Haftstrafe von einem bis 10 Jahren.

Am Montag um 12.35 Uhr wurde Itthipol zur Anhörung der Anklage in das OAG-Büro für Korruptionsfälle in Rayong (Area 2) gebracht. Er wurde von seinem Anwalt begleitet.

Er lächelte den wartenden Reportern zu, als er das Gebäude betrat, gab aber keinen Kommentar ab.

Nach Anhörung der Anklage wurde er zum Korruptionsgericht Area 2 gebracht, um angeklagt zu werden. Sein Anwalt sagte, er werde die Freilassung gegen Kaution beantragen.

Itthipol war Kulturminister im zweiten Kabinett des ehemaligen Premierministers Prayut Chan-o-cha. Er ist außerdem der jüngere Bruder des ehemaligen Bürgermeisters von Pattaya, Sonthaya Khunpluem.

Itthipol, 50, war Bürgermeister von Pattaya, als er im September 2008 dazu beitrug, der Bali Hai Co., Ltd. die Genehmigung für den Bau des Waterfront-Condo-Projekts zu erteilen.

Das Projekt wurde auf zwei Rai Land am Fuße des Pratumnak Hill, nahe dem Bali-Hai-Pier gebaut.

Das Gebäude wurde nie fertiggestellt, nachdem sich herausgestellt hatte, dass die Baugenehmigung unrechtmäßig erteilt worden war. Die Bauruine gilt als Schandfleck der Stadt.