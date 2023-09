EILMELDUNG - BANGKOK/PATTAYA: Wie am Mittwoch (6. September 2023) bekanntgegeben wurde, soll Itthiphol Khunpluem, der einst das Amt des Bürgermeisters von Pattaya bekleidete und zuletzt als thailändischer Kulturminister tätig war, das Königreich auf dem Luftweg in Richtung Kambodscha verlassen haben. Dies geschah, nachdem er wegen angeblicher Vergehen im Zusammenhang mit der Erteilung einer unzulässigen Baugenehmigung für das Waterfront Condominium am Hafen Bali in Süd-Pattaya von den Behörden gesucht wurde.

Wie bereits zuvor berichtet, hatte der Strafgerichtshof für Korruptions- und Fehlverhaltensfälle einen Haftbefehl gegen den ehemaligen Bürgermeister von Pattaya, Itthiphol Khunpluem, erlassen. Dieses rechtliche Vorgehen war eine Reaktion auf den Vorwurf, dass er eine Baugenehmigung für das kontrovers diskutierte Waterfront Condominium am Hafen Bali Hai in Süd-Pattaya unrechtmäßig erteilt hatte.

Pol. Generalmajor Chomchawin Punatananon, der stellvertretende Kommandeur der Provinzpolizei von Chonburi, informierte am Mittwoch die Presse, dass Informationen vorliegen, wonach Khun Itthiphol Thailand am Morgen des 30. August 2023 nach der Teilnahme an einem Treffen verlassen habe und seitdem nicht zurückgekehrt sei. Es wird berichtet, dass er das Land an Bord des Fluges KR0702 der Cambodia Airways verlassen hat und sich auf dem Weg nach Phnom Penh befand.

Pol. Generalmajor Chomchawin erklärte, dass die Polizei ihre Ermittlungen intensiviert, um Khun Itthiphol und andere Verdächtige aufzuspüren.