PATTAYA: Am 28. Mai 2023 veranstaltete The Bikers Café Thailand in Sattahip das „Italian Scooter Meet“ und zog trotz der unsicheren Wetterlage 287 Gäste an, von denen ungefähr die Hälfte mit dem Roller oder Motorrad anreiste.

Foto: The Bikers Café Thailand

Ausgestellt und für Probefahrten bereit gestellt wurden die neuesten Roller-Modelle der italienischen Marken Aprilia, Benelli, Lambretta und Vespa, was auch sehr gut genutzt wurde.



Foto: The Bikers Café Thailand

Großen Anklang fand auch wieder das beliebte Buffet mit vielen westlichen und thailändischen Speisen.

Foto: The Bikers Café Thailand

Der nächste Motorrad-Themen-Event findet am Sonntag, 30. Juli 2023 von 11.00 bis 15.00 Uhr statt. Mehr erfahren Sie im The Bikers Café Thailand.