Italiens Statistikbehörde beklagt «intensivste Dürre»

ROM: In Italien wird es nach Angaben der nationalen Statistikbehörde Istat wegen des menschengemachten Klimawandels immer trockener. «Die Trockenheit wird fortlaufend immer intensiver, länger, wiederkehrender und verbreiteter», schrieben die Experten in einem am Freitag in Rom vorgestellten Bericht zur Lage des Mittelmeerlandes. Inklusive der aktuellen Trockenheitslage gab es demzufolge im vergangenen Jahrzehnt drei große Dürre-Ereignisse (2022, 2017, 2012) - in der Zeit zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Ende der 1980er Jahre dagegen keines.

Wie hart eine Dürre ein Land trifft, hängt den Experten zufolge damit zusammen, wie verwundbar sein Wasserversorgungssystem ist. Deshalb seien nicht alle Probleme bei der Versorgung mit Wasser auf die Folgen des Klimawandels zurückzuführen. In Italien herrsche etwa eine «strukturelle Schwäche» im Wassersystem, etwa wegen einer ungleichen Verteilung der Vorkommen, veralteter Infrastruktur und hoher Verluste in den Netzen. 2020 gingen in den italienischen Regionalhauptstädten rund 36 Prozent des in die Netze eingespeisten Wassers verloren.

Traditionell herrscht in Mittel- und Süditalien Trockenheit, aber auch in anderen Gegenden, wo die Wasser-Infrastruktur unzureichend ist, wie Istat berichtete. «Die aktuelle Dürre ist eine der intensivsten der vergangenen Jahre», hieß es weiter. Sie verschärfte sich 2021, denn im vergangenen Jahr lag die Niederschlagsmenge zehn Prozent unter dem Mittelwert der Jahre 1981 bis 2010.

In diesem Jahr regnete es zwischen Januar und Mai sogar 35 Prozent weniger. Betroffen ist diesmal vor allem der Norden Italiens mit den Regionen entlang des Flusses Po - des längsten Stroms Italiens.

Die Regierung in Rom will mit dem aus nationalen Fonds und EU-Geldern finanzierten Wiederaufbauplan nach der Corona-Pandemie laut Istat 4,38 Milliarden Euro in den nachhaltigen Umgang mit Wasserressourcen investieren. Für rund 900 Millionen Euro sollen Trinkwasserleitungen modernisiert werden, um dort Verluste zu verringern.