(dpa) | 24.09.23

ROM: Flaggen auf halbmast, Abschied im Parlament, Staatsbegräbnis: Italien trauert um Giorgio Napolitano, der so lange Präsident war wie kein anderer.

Italien nimmt Abschied von seinem ehemaligen Präsidenten Giorgio Napolitano. Der ehemals kommunistische Politiker, der am Freitagabend im Alter von 98 Jahren in Rom gestorben war, bekommt am Dienstag ein Staatsbegräbnis. Dazu wird auch politische Prominenz aus dem Ausland erwartet. An öffentlichen Gebäuden wehen die Flaggen auf halbmast. Napolitano gehörte zu den prägenden Figuren der italienischen Nachkriegspolitik. Er war achteinhalb Jahre lang Präsident von 2006 bis 2015 - so lange wie niemand anders.

Auch im Ausland wurde seine Lebensleistung gewürdigt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bezeichnete ihn als «außergewöhnlichen Mann, ein europäisches Geschichtsbuch mit scharfem Blick für Realitäten». Der einstige Kommunist war Italiens erster Präsident, der wiedergewählt wurde. Aufgrund seines hohen Alters trat er 2015 vorzeitig zurück. Die letzten Monate verbrachte er in einem Krankenhaus in Rom, wo er dann auch starb. Am Sonntag nahmen viele bereits Abschied im Senat, wo sein Sarg aufgestellt ist.

Napolitano wurde 1925 in der süditalienischen Stadt Neapel geboren, die er zehn Legislaturperioden lang als Abgeordneter vertrat. In der Kommunistischen Partei (PCI) galt er über Jahrzehnte hinweg als Reformer, mit guten Kontakten zur europäischen Sozialdemokratie. Noch vor dem Fall der Berliner Mauer 1989 sprach er sich für die Umbenennung der PCI aus, die dann zur Linkspartei PDS wurde. In den 1990er Jahren war Napolitano Präsident der Abgeordnetenkammer und dann Innenminister. Zwischenzeitlich saß er auch im Europaparlament.

2006 wurde Napolitano als erster Ex-Kommunist zum Präsidenten gewählt. Entgegen der eigenen ursprünglichen Pläne trat er 2013 für eine zweite Amtszeit an, nachdem alle Bemühungen um eine Nachfolge gescheitert waren. Im Quirinalspalast - dem Sitz des Staatsoberhaupts in Rom - genoss Napolitano über die Parteigrenzen hinweg hohe Autorität. Insgesamt hatte er es mit fünf Ministerpräsidenten zu tun.