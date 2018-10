Von: Redaktion DER FARANG | 15.10.18

ROM (dpa) - Die Bayern-Wahl ist nach Ansicht des italienischen Vize-Premiers Luigi Di Maio nur der Anfang großer Umwälzungen in der EU. «Ich habe Euch immer gesagt, dass ein politischen Erdbeben in Europa kommt. Die Wahl in Bayern ist nur der Anfang dessen, was passieren wird», schrieb der Chef der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung auf Facebook. Damit bezieht er sich auf die Europawahl im Mai.

«Neue politische Kräfte entstehen», schrieb der Arbeitsminister am späten Sonntagabend weiter. Vor allem die Grünen in Bayern hätten «abseits des Rechts/Links-Schemas» ihre Stimmen verdoppelt. «Italien, jetzt können wir es sagen, ist der Vorläufer eines Europas, das sich verändert.» In Sicht komme «das Ende der Sparpolitik und der Beginn der Solidarität». Auch der zweite Vize-Premier, Matteo Salvini, hatte nach der Bayern-Wahl das Ende des «alten Systems» in Europa ausgemacht.

Allerdings sehen andere Parteien in Italien in der Landtagswahl einen Wunsch nach mehr Europa. «Der Erfolg der Grünen bestätigt die pro-europäische Wahl der Deutschen», schrieb Mariastella Gelmini, Fraktionschefin im Abgeordnetenhaus der konservativen Forza Italia.

In Italien sind die Sterne seit Juni mit der rechten Lega in der Regierung. Di Maios Protestbewegung entscheidet sich allerdings stark von den Grünen in Deutschland, so haben die Sterne zum Beispiel eine strikt antieuropäische Linie und fahren mit der Lega einen Anti-Migranten-Kurs.