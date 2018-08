Von: Björn Jahner | 14.08.18

KORAT: Im Schweizer Restaurant Chez Andy, 5-7 Ban Kob Kaew, Manat Road, Nakhon Ratchasima (Korat), wird am Donnerstag, 16. August, Freitag, 17. August und Samstag, 18. August ein spezielles italienisches Set-Menü zu einem attraktiven Preis angeboten.

So ist der August für die meisten Italiener der Monat, in dem sie ihren jährlichen, wohlverdienten Urlaub – „Ferragosto“ – genießen. Die perfekte Zeit also, um im Restaurant Chez Andy feine, schmackhafte und originelle italienische Spezialitäten zu schlemmen!

Das Menü:

Italienische Suppe mit Speck, Gemüse und Safran

Tomatensalat Caprese mit frischem Mozzarella-Käse

Saltimbocca vom Schwein mit Parmaschinken und Salbei, Brokkoli und Mandeln, serviert mit Weißwein-Risotto oder knusprig gebackenes Pangasiusfilet mit Sauce tartare und Pommes frites

Hausgemachtes Eis nach Wahl (Durian, Limone mit Wodka, Ananas oder Erdbeere)

Der Menüpreis beträgt 450 Baht pro Person (solange der Vorrat reicht). Es wird an den drei Aktionstagen täglich von 11 bis 14 Uhr und 17 bis 22.30 Uhr angeboten.

Tischreservierung, Tel.: 044-289.556. Weitere Infos gibt es auf Facebook.