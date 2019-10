Italiener verkauft Drogen auf Koh Phangan

KOH PHANGAN: Ein Italiener wurde im Besitz von Methamphetaminpulver und als Adressat eines Päckchens mit Ecstasy festgenommen.

Laut Oberst Suparuek Phankosol, Superintendent der Immigration Surat Thani, hatten Zollbeamten am 21. Oktober ein Paket im Bangkok Mail Centre inspiziert. Es war aus den Niederlanden an eine Person auf der Insel Koh Phangan geschickt worden. In dem Päckchen befanden sich 500 pinkfarbene Ecstacy-Pillen, etwa 205 Gramm, versteckt in Instantnudeln.

Der Empfänger war ein Italiener auf Koh Phangan. Die Polizei fand den 39-Jährigen, der mit seiner thailändischen Frau und ihrer fünfjährigen Tochter auf der Insel wohnte. Bei Durchsuchung des Hauses fanden die Beamten 15,77 Gramm Methamphetaminpulver in einer Dose, die mit Mandeln beschriftet war, sowie einige gebrauchte Spritzen.

Während des Verhörs sagte der Ausländer, er und seine Familie hätten zwei Jahre auf Koh Phangan gelebt. Er habe nicht gearbeitet, sei aber gerne zu Partys auf der Insel gegangen. Er erhalte finanzielle Unterstützung von Verwandten in Italien in Höhe von monatlich 25.000 Baht. Seine thailändische Frau verdiene ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Waren online und auf einem Wochenendmarkt. Das Methamphetaminpulver habe er von einem Franzosen gekauft, der auf Koh Phangan als Francis bekannt sei. Von dem Pulver habe er vor einer Woche etwas in einer Mikrowelle erhitzt und dann eingeatmet. Der Italiener wird wegen Besitz und Verkauf von Drogen angeklagt.