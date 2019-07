Von: Redaktion DER FARANG | 26.07.19

PATTAYA: Ein Italiener hat in seiner Sauna einen Dieb in den Würgegriff genommen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Der Mann soll in der Sauna, die vom Italiener geleitet wird, Wertsachen von Expats und Touristen gestohlen haben. Der sportliche Italiener, der jeden Tag in einem Fitnessstudio trainiert, nutzte seine Erfahrungen in Jiu Jitsu, um den Dieb zu überwältigen. Davon stellte er ein Video auf Facebook und postete auf seiner Seite: „Dies passiert, wenn schlechte Leute unter meinem Dach gute, ehrliche Leute bestehlen. Komm nicht nach Thailand, um das Gesetz zu brechen und den Frieden zu stören, und leg dich nicht mit Italienern an, die Jiu Jitsu kennen." In einem Update schrieb er: „Die Polizei nahm ihn fest, brachte ihn zur Polizeistation, und das gestohlene Geld wurde zurückgegeben.“