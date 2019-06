Italiener sprang im Central Festival in den Tod

Von: Björn Jahner | 21.06.19

PATTAYA: Bei der Person, die sich am Donnerstag in den Nachmittagsstunden im Einkaufszentrum CentralFestival Pattaya Beach an der Beach Road in Zentral-Pattaya mit einem Sprung in die Tiefe das Leben genommen hatte (DER FARANG berichtete), handelt es sich um einen 57-jährigen Italiener.

Das bestätigte zwischenzeitlich die Polizei. Die Beamten trafen gegen 13.30 Uhr am Ort des Geschehens ein. Zu diesem Zeitpunkt hatten Mitarbeiter der Shopping Mall die Leiche des Mannes bereits mit einem Zelt abgedeckt. Nach Aussage der Ermittler soll er lediglich eine gelbe Shorts getragen haben. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt er Brüche an den Gliedmaßen sowie an Nacken und Kopf. Augenzeugen sagten aus, dass sich der Mann von einer Empore im Außenbereich in der sechsten Etage der Shopping Mall in die Tiefe stürzte und nahe dem Eingang zum Kellergeschoss neben dem gläsernen Fahrstuhlschacht auf dem Boden aufschlug. Er war auf der Stelle tot. Die Leiche wurde ins Banglamung Hospital transportiert und die italienische Botschaft über den Tod des Mannes informiert.