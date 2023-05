Italiener schmeißt Kühlschrank nach Passanten

PATTAYA: Erneut geriet in Pattaya ein ausländischer Tourist außer Rand und Band und sorgte für Chaos in der für ihr wildes Nachtleben weltbekannten Partystadt am Golf von Thailand.

Der jüngste Vorfall ereignete sich am Mittwoch (3. Mai 2023) in den Abendstunden, als ein Italiener in der Soi Buakhao mehrere Gegenstände von seinem Balkon auf Passanten schmiss, darunter ein Kühlschrank. Glücklicherweise verletzte der Mann Berichten zufolge niemanden.

Bei der Polizei ging um 22.30 Uhr ein Notruf über einen ausländischen Mann ein, der randalierte und Gegenstände aus seinem Zimmer im zweiten Stock eines Apartmenthauses auf Passanten auf der Straße warf.

Zusammen mit Rettungskräften aus Sawang Boriboon Rescue Foundation eilten die Beamten zum Tatort. Als die Polizei und Rettungskräfte das Charlie Place Hotel in der Soi Buakhao erreichten, hatte sich bereits eine große Gruppe Schaulustiger am Tatort versammelt, die aus sicherer Entfernung zusahen, wie der 43-jährige Ausländer mehrere Einrichtungsgegenstände und Elektrogeräte, darunter ein Fernseher, ein Frisiertisch und sogar ein großer Kühlschrank, auf die Straße warf.

Nach Aussage der Beamten verhielt sich der herumwütende Mann äußerst unkooperativ, weshalb sie zusammen mit Rettungskräften sein Zimmer stürmten und ihn festnahmen.

Die Behörden teilten der Presse mit, dass sie in dem Zimmer des Mannes drei Tütchen Marihuana, Blättchen und andere Rauchutensilien fanden.

Er wurde festgenommen und auf die Polizeiwache abgeführt.

Die Polizei befragte die thailändische Freundin des Italieners. Sie sagte, dass sie und der Ausländer seit zwei Monaten eine Beziehung hätten, und sich ihr Freund noch nie so rasend verhalten hätte.

Der Italiener hätte viel Marihuana geraucht und wurde paranoid, weil er dachte, dass ihm jemand etwas antun wolle, so seine Freundin.

Er schloss die Wohnungstür ab und stand panisch auf dem Balkon, bevor er mit Gegenständen nach Passanten warf. Seine Freundin rief daraufhin die Polizei um Hilfe.

Nach Angaben der Polizei wurde ein Motorrad durch den Mann beschädigt. Er muss sich auf vor Gericht verantworten und hat Berichten zufolge den Vorfall auf eine vorübergehende Psychose durch Marihuana zurückgeführt, obwohl dies medizinisch nicht bewiesen wurde, so die Beamten, die andere Faktoren, die für die Tat verantwortlich sind, nicht ausschließen.

Dies vermuten auch viele Netizen, da Marihuana normalerweise keine Droge ist, die für aggressives Verhalten bekannt ist. Sie vermuten starken Alkohol- oder Mischkonsum mit chemischen Designerdrogen, die in Pattayas Rotlichtszene populär sind. Die Beamten ließen diese Vermutung bisher unkommentiert.

Cannabis wurde in Thailand im Juni letzten Jahres entkriminalisiert, ist jedoch ein stark polarisierendes politisches Thema, und die endgültigen Gesetze wurden im Parlament blockiert, da Gegner und Befürworter nicht in der Lage waren, sich auf eine gemeinsame Linie zu einigen.

