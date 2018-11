PATTAYA: Eine mit einem Haftbefehl gesuchte 48 Jahre alte Frau wurde am Dienstag verhaftet, weil sie mit einer Freundin einem Italiener Bargeld und eine Goldkette im Wert von insgesamt rund 300.000 Baht gestohlen hatte.

Der 64-Jährige hatte am 24. Februar bei der Polizei die beiden Frauen verklagt, ihm in Pattaya im Condominium The Best 5.000 Euro (188.000 Baht), 35.000 Baht und eine Goldkette im Wert von 2.000 € (75.000 Baht) gestohlen zu haben. Nach Angaben von Polizeichef Oberst Apichai Krobphet war der Tourist von zwei thailändischen Frauen im Einkaufszentrum The Avenue angesprochen worden.



Die Zwei redeten freundlich mit ihm und zeigten ihm englischen Pfund und sagten, sie seien am Kauf eines Apartments interessiert. Sie wollten, dass der Italiener ihnen helfe. Er brachte die beiden Frauen zu weiteren Gesprächen in sein Zimmer. Dort baten sie darum, ihr Geld in seinen Safe zu legen. Während sie miteinander redeten, machte eine der Frauen Kaffee. Der Ausländer trank und schlief ein. Als er aufwachte, waren die beiden Frauen gegangen, und im Safe fehlten sein gesamtes Geld und eine goldene Halskette. Die Polizei fahndete nach den beiden Frauen und konnte die 48-Jährige jetzt festnehmen. Sie gestand, im Kaffee Schlaftabletten aufgelöst zu haben. Nach der zweiten Diebin wird weiter gesucht.