SATUN: Immigrationsbeamte und Polizei haben auf der südthailändischen Koh Lipe einen 43-jährigen Italiener im Besitz von Marihuana und Munition verhaftet.

Er wurde bei einer Polizeirazzia in der "Moo Ban Chao Lay - Reggae Bar" angetroffen. In seiner Tasche befanden sich 144,5 Gramm Marihuana. Bei Durchsuchung seiner Unterkunft fanden die Beamten weitere 210,7 Gramm der Droge und in einer Schublade in einem durchsichtigen Plastikbeutel acht 22mm Kugeln und sechs 32mm Kugeln. Der Italiener berichtete der Polizei, er habe das Rauschgift von einem Thai für den persönlichen Gebrauch erhalten und ein Freund habe ihm vor drei Jahren die Kugeln gegeben. Er wurde wegen Besitzes von Drogen der Klasse 5 und illegalem Besitz von Munition angeklagt.