ROM (dpa) - Ein elfjähriger Junge, den seine Mutter vor fast fünf Jahren aus Italien nach Syrien verschleppt hatte, kann in seine Heimat zurückkehren. Wie die italienische Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der seit Dezember 2014 vermisste Junge in dem Flüchtlingslager Al Hol im Nordosten Syriens entdeckt und in die italienische Botschaft in Beirut (Libanon) gebracht.

Die Mutter, die sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen hatte, sei nach Informationen der italienischen Sicherheitsbehörden bei einem Gefecht ums Leben gekommen. Der Vater lebe in Italien.

Laut Polizeimitteilung handelte sich bei der Familie um Albaner, die in der Kleinstadt Barzago rund 50 Kilometer nördlich von Mailand lebten. Die Mutter habe sich über das Internet radikalisiert und sei als «foreign fighter» - so der in Italien gängige Ausdruck - nach Syrien gereist. Das Lager, wo der Junge entdeckt wurde, werde von syrischen Kurden kontrolliert. Dort lebten vor allem Angehörige inhaftierter IS-Kämpfer. Italien sei das erste Land, dem es seit Beginn des Krieges in Syrien gelungen sei, einen humanitären Korridor einzurichten.

Auf das Schicksal des Jungen hatte im Oktober die italienische Fernsehsendung «Le Iene» aufmerksam gemacht. Reporter waren mit dem Vater nach Syrien gereist. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa soll der Junge am Freitag nach Italien zurückfliegen. Dort warten auch zwei Schwestern auf ihn.