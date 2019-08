Ist der Kampf gegen den Klimawandel zu gewinnen?

HAMBURG (dpa) - Die deutsche Politik streitet um CO2-Preise, Inlandsflüge und Kerosinsteuern, um den Klimawandel zu bremsen. Doch lässt sich der globale Anstieg der Temperaturen auf zwei Grad begrenzen? Die meisten Energieprognosen sprechen dagegen.

Der US-amerikanische Bestsellerautor und Artenschützer Jonathan Franzen hat ausgesprochen, was kaum jemand hören will: «Das Spiel ist aus», sagte er vor kurzem in einem Interview mit der Tageszeitung «Die Welt». «Der Petro-Konsumismus hat gewonnen.» Vor 30 Jahren sei die Zeit gewesen, die Ärmel hochzukrempeln. Seitdem habe die Menschheit so viel CO2 in die Atmosphäre gepumpt, wie in der gesamten Zeit zuvor. «Das Kind ist in den Brunnen gefallen.» Für das Klimaproblem gebe es keine Lösung mehr; es könne bestenfalls leicht abgemildert werden.

(Lesen Sie den vollständigen Artikel mit einem Online-Abo...)