Israels PrÃ¤sident am 9. MÃ¤rz zu Staatsbesuch in der TÃ¼rkei

JERUSALEM: Der israelische Präsident Izchak Herzog reist am Mittwoch zu einem Staatsbesuch in die Türkei. Herzog werde bei dem zweitägigen Besuch von seiner Frau Michal begleitet, teilte sein Büro am Samstagabend mit. Er werde dort den türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan treffen sowie die Städte Ankara und Istanbul besuchen. Erdogan hatte Herzogs Besuch bereits im Januar angekündigt und gesagt, er hoffe auf eine «neue Ära» in den Beziehungen zu Israel.

Nach Angaben von Herzogs Büro wird er der erste ranghohe israelische Repräsentant seit 2008 sein, der die Türkei besucht. Der letzte Besuch eines israelischen Präsidenten in der Türkei habe 2003 stattgefunden.

Nach Herzogs Amtsantritt im vergangenen Jahr habe Erdogan ihm telefonisch gratuliert, hieß es weiter in der Mitteilung. Nach jahrelangen Spannungen zwischen beiden Ländern habe dies zur Wiederaufnahme eines Dialogs geführt.

Bei dem Besuch wollten beide Präsidenten über «verschiedene bilaterale Themen, einschließlich der israelisch-türkischen Beziehungen, und das Potenzial einer Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern und Völkern in verschiedenen Bereichen» sprechen.

Die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei gelten seit langem als angespannt. Bei der Erstürmung des Schiffs «Mavi Marmara» durch israelische Soldaten 2010 waren zehn Türken getötet worden. Nach einer diplomatischen Eiszeit zahlte Israel 2016 20 Millionen Dollar an die Hinterbliebenen.

Zuletzt gab es aber eine leichte Annäherung. Im November ließ die Türkei ein israelisches Paar frei, das wegen Spionagevorwürfen verhaftet worden war.

Die Türkei stört sich unter anderem an der engen wirtschaftlichen Zusammenarbeit Israels mit Griechenland und Zypern, insbesondere an einer geplanten Gas-Pipeline durch das Mittelmeer.