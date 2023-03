Israels Ministerpräsident in Berlin - Polizeiaufgebot und Sperrungen

Von: Redaktion (dpa) | 15.03.23

BERLIN: Vor dem Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Berlin hat die Polizei mit ersten Sicherheitsvorkehrungen begonnen.

Neben Absperrungen rund um das Hotel, in dem der Regierungschef nahe dem Kurfürstendamm unterkommt, und Verkehrsumleitungen galten über ganz Berlin und dem näheren Umland Einschränkungen beim Flugverkehr, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt sollen mehr als 3000 Polizisten im Einsatz sein.

Netanjahu sollte am Mittwochabend zu einem Arbeitsbesuch in Berlin eintreffen. Für ihn gilt in der Hauptstadt wie üblich die höchste Sicherheitsstufe. Am Donnerstag trifft er Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue.

Zuvor ist ein Besuch des Holocaust-Mahnmals Gleis 17 am Bahnhof Grunewald geplant. Alle Orte werden großräumig abgesperrt und bewacht. Abgestellte Fahrzeuge und Gegenstände werden entfernt. Zutritt zu den Gebieten haben nur Bewohner oder Menschen, die dort arbeiten.

Der Besuch von Netanjahu wird von Protesten begleitet. Sie richten sich unter anderem gegen die von seiner rechts-religiösen Regierung geplante Justizreform. Die größte Kundgebung ist am Donnerstag um 15.00 Uhr mit 1000 Teilnehmern am Brandenburger Tor in Berlin angemeldet, wie die Polizei mitteilte. Auch die linksradikale Szene mobilisierte gegen den Besuch.