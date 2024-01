Israels Truppen patrouillieren in der Nähe des Flüchtlingslagers Bureij im zentralen Gazastreifen. Foto: epa/Atef Safadi

GAZA/TEL AVIV: Vier Sanitäter in einem Rettungswagen sind nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds am Mittwoch bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen getötet worden. Sie seien getroffen worden, während sie in Dair al-Balah im zentralen Abschnitt des Küstenstreifens Verletzte transportierten, schrieb die Organisation auf der Plattform X (vormals Twitter). Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe den Bericht.

Das UN-Menschenrechtsbüro teilte am Mittwoch mit, bei einem Angriff auf ein Wohngebäude neben dem Al-Aksa-Krankenhaus in Dair al-Balah seien insgesamt 13 Menschen getötet worden, darunter die vier Sanitäter. Der Krankenwagen sei ebenfalls getroffen worden.

Das Menschenrechtsbüro warf Israel vor, Zivilisten zu gefährden, weil es Einwohner anderer Teile des Gazastreifens dazu aufgefordert habe, nach Dair al-Balah zu flüchten - während es weiterhin Luftangriffe auf die Stadt gebe. In den letzten zehn Tagen seien bei vier Angriffen in dem Ort mehr als 40 Palästinenser getötet worden. «Es ist klar, dass es keinen sicheren Ort in Gaza gibt.»

Die Arbeit im Al-Aksa-Krankenhaus in Dair al-Balah - die einzige noch funktionierende Klinik im zentralen Abschnitt des Gazastreifens - sei durch die Angriffe stark eingeschränkt. In der Klinik hätten Tausende Binnenvertriebene Schutz gesucht. Israel wirft der Hamas vor, Kliniken und Krankenwagen für Terrorzwecke zu missbrauchen. Die Hamas weist dies zurück.

Auslöser des Gaza-Kriegs vor mehr als drei Monaten war ein verheerender Terrorangriff der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Palästinensergruppen. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden im Gazastreifen seit Kriegsbeginn mehr als 23.350 Menschen getötet. Diese Zahlen lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.