Von: Redaktion DER FARANG | 25.12.19

BANGKOK: Central Pattana (CPN), Eigentümer von CentralWorld, legt Wert auf die Feststellung, dass es und Mastercard, Mitorganisator der festlichen Dekorationen des Einkaufszentrums, nichts mit zwei Männern in Nazi-Uniform zu tun haben.

Die Erklärung wurde veröffentlicht, nachdem die israelische Botschaft in Bangkok diesen neuen, nationalsozialistischen Fauxpas in Thailand verurteilt hatte. Weder CPN noch Mastercard hätten etwas mit den Handlungen der beiden Personen zu tun. Die Facebook-Seite „Israel in Thailand" veröffentlichte am Dienstag eine Nachricht von Meir Shlomo, dem israelischen Botschafter in Thailand. „Ich bin enttäuscht, dass es in Thailand immer wieder zu traurigen Ereignissen kommt, bei denen Nazisymbole auftauchen. Dies ist eine Beleidigung für die 6 Millionen Juden und weitere Opfer des Naziregimes und ihre Angehörigen ist", schrieb der Botschafter. Dieselbe Facebook-Seite wurde später am Tag mit folgendem Wortlaut aktualisiert: „Angesichts der Entschuldigung, die einer der Personen auf den Fotos ausgesprochen hat, haben wir seine Anfrage angenommen und die Fotos entsprechend gelöscht."