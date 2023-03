Israelische Panzer beschießen nach Raketenangriff Hamas-Position

TEL AVIV/GAZA: Nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen haben israelische Panzer am Mittwoch einen Militärposten der dort herrschenden islamistischen Palästinenserorganisation Hamas beschossen. Die israelische Armee teilte zudem mit, in der Nähe von Soldaten an der Sperranlage zum Gazastreifen sei ein Sprengsatz detoniert worden. Dabei habe es keine Verletzten gegeben.

In der Nacht hatte es im israelischen Grenzgebiet zum Gazastreifen Raketenalarm gegeben. Am Morgen wurden die Überreste einer Rakete auf israelischem Gebiet nahe der Grenze gefunden. Es gab weder Verletzte noch Sachschaden.

Die Lage in Israel und den Palästinensergebieten ist seit längerem sehr angespannt. Am Dienstag waren bei einem israelischen Militäreinsatz in der Stadt Dschenin im nördlichen Westjordanland sechs Palästinenser getötet worden.

Nach Angaben der Armee war auch der Palästinenser, der für einen tödlichen Anschlag auf zwei israelische Brüder in Huwara Ende Februar verantwortlich sein soll, unter den Toten. Er war nach Medienberichten Mitglied des militärischen Hamas-Arms.

Seit Beginn des Jahres wurden 13 Israelis und eine Ukrainerin bei palästinensischen Anschlägen getötet. Im gleichen Zeitraum kamen 71 Palästinenser ums Leben - sie kamen etwa bei Konfrontationen mit der israelischen Armee oder bei eigenen Anschlägen ums Leben.