Israel wirft Erdogan Terror-Unterstützung vor

TEL AVIV: Israel hat dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vorgeworfen, er unterstütze Terrorismus. «Er nennt Israel einen Terrorstaat, aber unterstützt tatsächlich den Terrorstaat der Hamas», sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Mittwoch bei einem Treffen mit dem US-Evangelisten Franklin Graham, internationaler Präsident der Organisation Samaritan's Purse. Erdogan habe außerdem «türkische Dörfer in der Türkei selbst bombardiert».

Worauf sich Netanjahu genau bezog, war zunächst unklar. Die Türkei geht immer wieder militärisch in der Südosttürkei und dem Nordirak gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vor. Im Nordirak, wo die PKK ihr Hauptquartier hat, fliegt das Militär auch immer wieder Luftangriffe.

Erdogan hatte kurz vor seiner Deutschlandreise an diesem Freitag Israel erneut scharf verbal angegriffen und dem Land eine Vernichtungsstrategie gegen Menschen in der Stadt Gaza vorgeworfen. Mit «grenzenloser Unterstützung von Amerika und westlichen Ländern» verübe die Regierung Israels seit 40 Tagen «pausenlos Massaker». Er warf Israel zum wiederholten Male «Staatsterror» vor.

Erdogan hatte zuletzt auch die Legitimität Israels infrage gestellt. Israel versuche, «einen Staat aufzubauen, dessen Geschichte nur 75 Jahre zurückreicht und dessen Legitimität durch den eigenen Faschismus infrage gestellt wird», sagte er am Freitag. Die islamistische Hamas, die in Israel, den USA und der EU als Terrororganisation gelistet ist, bezeichnet Erdogan zudem als «Befreiungsorganisation».

Auch der israelische Außenminister Eli Cohen sagte daraufhin am Mittwoch, man werde sich keine Moralpredigten von jemandem anhören, «der Gastgeber von Erzterroristen ist und Terrororganisationen unterstützt». Der türkische Präsident stelle die Realität verzerrt dar und befinde sich erneut auf der «falschen Seite der Geschichte». Erdogan stehe an der Seite jener im Iran, im Libanon, in Syrien und im Jemen, die den Terroranschlag der Hamas auf israelische Zivilisten am 7. Oktober gelobt hätten. Israel sei ein Rechtsstaat und setze den Kampf gegen die Hamas fort, schrieb Cohen bei X, vormals Twitter.