Israel warnt vor nuklearem Wettlauf in Nahost

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hält einen Vortrag am Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) in Stockholm. Foto: epa/Janerik Henriksson

TEL AVIV: Israel hat vor der Gefahr eines nuklearen Rüstungswettlaufs in Nahost gewarnt, sollte dem Iran der Bau einer Atombombe gelingen. «Die Iraner sind heute näher denn je daran, spaltbares Material für Nuklearwaffen zu produzieren», sagte ein ranghoher israelischer Sicherheitsvertreter am Sonntag. Dies habe «erhebliche Auswirkungen für die Sicherheit des Staates Israel».

«Israel hat kein Interesse an einem Krieg mit dem Iran, aber wir werden es ihm nicht erlauben, Atomwaffen zu bekommen», sagte er. Angesichts der jüngsten iranischen Fortschritte bereite man sich auf alle Optionen vor, einschließlich einer militärischen.

Israel ist selbst Atommacht und verfügt nach Schätzungen über 90 nukleare Sprengköpfe. Das Land äußert sich jedoch bewusst nicht zu seinem Atomprogramm, um Konfrontationen aus dem Weg zu gehen. Nach dem jüngsten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hatte Israel im Januar 2021 etwa 90 Atomsprengköpfe.

Teheran unterstütze Verbündete in geschwächten Ländern der Region, um seine Feinde von dort anzugreifen, sagte der Sicherheitsvertreter. In den vergangenen Monaten habe der Iran auch vermehrt Drohnen für Angriffe auf verschiedene Ziele im Nahen Osten eingesetzt.

Der Iran und die mit ihm verbündete libanesische Schiitenmiliz Hisbollah bauten ihre Präsenz in Syrien weiter aus und bedrohten dabei Israel, sagte er. «Israel wird seine Kampagne in dieser Grauzone so lange fortsetzen, wie es für den Schutz der israelischen Bürger notwendig ist.» Israels Luftwaffe greift immer wieder Ziele im Nachbarland Syrien an, um seinen Erzfeind Iran daran zu hindern, dort weiter Fuß zu fassen.

Der Iran unterstütze die Hisbollah im Libanon auch bei der Herstellung von Präzisionsraketen, sagte der Sicherheitsvertreter. Dieses Projekt sei für Israel eine strategische Bedrohung. «Wenn notwendig, werden wir es entfernen.»

Mit Blick auf die sogenannten Abraham-Verträge mit sunnitisch-arabischen Staaten sagte der israelische Repräsentant: «Die historische Veränderungen in den Beziehungen zu den arabischen Ländern werden auch Sicherheitskomponenten enthalten.» Dies sei eine «Gelegenheit für jedes Land, das in der Region involviert sein will, sich gemeinsamen Bedrohungen zu stellen».