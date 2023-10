BANGKOK: Israel wird bei den Verhandlungen über die Freilassung von 16 Thailändern, die von der Hamas als Geiseln festgehalten werden, helfen und die Bemühungen der thailändischen Regierung um die Rückführung ihrer Bürger aus Israel voll unterstützen, so die israelische Botschafterin in Thailand, Orna Sagiv.

Das Land werde auch die Identifizierung von Leichen, bei denen es sich vermutlich um thailändische Staatsangehörige handelt, beschleunigen und sie so schnell wie möglich in ihre Heimat zurückbringen, erklärte Sagiv gegenüber Premierminister Srettha Thavisin.

Der palästinensische Botschafter in Thailand, Walid Abu Ali, erklärte am Freitag (13. Oktober 2023) auf einer Pressekonferenz, dass es angesichts der prekären Lage und des eskalierenden Konflikts derzeit höchst unwahrscheinlich sei, dass ein Land seinen von der Hamas entführten und als Geiseln gehaltenen Bürgern helfen werde.

Er forderte die internationale Gemeinschaft auf, beide Seiten im Krieg zwischen Israel und der Hamas zu drängen, die Kämpfe einzustellen, bevor Versuche zur Geiselbefreiung unternommen werden können.

„Der [Anm. d. red.: israelische] Botschafter betonte, dass sich die Kriegssituation keineswegs verbessert habe, sondern vielmehr eskaliere“, sagte Srettha nach einem Treffen mit Sagiv am Freitagmorgen im Regierungsgebäude.

Srettha sagte, dass er betont habe, dass Thailand, obwohl es nicht in den Konflikt verwickelt sei, nach den Vereinigten Staaten den größten Verlust an Menschenleben zu beklagen habe.

Nach Angaben des Außenministeriums wurden bei den Anschlägen seit dem vergangenen Wochenende 21 Thailänder getötet, 14 weitere verletzt und 16 als Geiseln genommen.

Sagiv sagte, dass Israel die sichere Evakuierung der Thais und aller Menschen als oberste Priorität betrachte, damit sie repatriiert werden können, so Srettha.

„Jetzt ist es wahrscheinlich, dass Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Saudi-Arabien die drei idealen Orte sind, an denen die Thailänder zuerst evakuiert und dann später repatriiert werden, wenn Flüge verfügbar sind“, sagte er.

Der Premierminister betonte, dass er erleichtert sei, dass die Rückführungsflüge von Israel aus sofort beginnen könnten, da etwa 99 Prozent der einheimischen Bevölkerung aus der roten Zone des Krieges evakuiert worden seien – aus einem Umkreis von vier Kilometern um den Gazastreifen.

Die Zahl der Thailänder, die die thailändische Botschaft in Tel Aviv über ihre Absicht, Israel zu verlassen, informiert haben, ist am Freitag auf 6.778 angestiegen. Das Außenministerium erklärte, es wolle pro Tag 400 Personen zurückführen.

Zusätzlich zu den von der Luftwaffe organisierten Flügen haben sich Thai AirAsia und Nok Air bereiterklärt, jeweils zwei Rückführungsflüge zu organisieren.

Thai Airways International (THAI) muss die Flüchtlinge möglicherweise aus einem nahe gelegenen Land abholen, da sie normalerweise nicht in die israelische Hauptstadt fliegt, sagte Srettha.

Um den Weg für diese Operation zu ebnen, beschleunigt das Außenministerium die Verhandlungen mit vier Ländern, durch deren Luftraum die Flüge führen müssen, fügte er hinzu.

Weitere kommerzielle Fluggesellschaften werden aufgefordert, sich zu beteiligen, da die kombinierte Kapazität der an dieser Operation beteiligten Parteien derzeit nur 200 Passagiere pro Tag zurück nach Thailand befördern kann, sagte der Premierminister. Es würde einen Monat dauern, um alle Thais nach Hause zu bringen.

Srettha forderte Israel über seinen Botschafter auf, die Geiselverhandlungen mit der Hamas zu beschleunigen. Er sagte, dass die thailändische Regierung ebenfalls versuche, über verschiedene Kanäle Gespräche zu erreichen.

Er führte fort, dass er aus Sicherheitsgründen keine Einzelheiten nennen könne, betonte aber, dass die Regierung ihr Bestes tue, um die 16 inhaftierten Thais nach Hause zu bringen.

Was die Leichen der 21 in Israel getöteten Thais betrifft, so sagte Srettha, dass Sagiv ihm versichert habe, dass die israelische Regierung sich des Wunsches Thailands, sie zurückzubringen, sehr wohl bewusst sei.

Da jedoch noch etwa 1.000 Leichen identifiziert werden müssen, bevor sie freigegeben werden können, könnte dies einige Zeit dauern, sagte sie ihm angeblich.

Die Identifizierung der Toten müsse in Israel abgeschlossen werden, da die israelische Regierung den Hinterbliebenen eine lebenslange finanzielle Entschädigung zusage, sagte Srettha.

Der israelische Botschafter erklärte sich auch bereit, die Fälle zu untersuchen, in denen thailändische Arbeiter in Israel, die sich in Sicherheit bringen wollten, sich darüber beschwerten, dass sie von ihren Arbeitgebern gezwungen wurden, auch während des Krieges weiterzuarbeiten, sagte Srettha.