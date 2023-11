Foto: The Nation

BANGKOK: Die letzten acht Leichen der bei dem brutalen Hamas-Angriff getöteten thailändischen Arbeiter sind am Donnerstag (9. November 2023) aus Israel zurückgekehrt.

Die Leichen wurden mit einem El-Al-Flug, der Israel um 15.30 Uhr Ortszeit verließ und um 12.15 Uhr auf dem Flughafen Suvarnabhumi landete, überführt.

Der thailändische Botschafter in Israel, Pannabha Chandararomya, und Sakdinat Sonthisakyothin, der Generalinspektor des Amtes für soziale Sicherheit, hielten am internationalen Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv eine Trauerfeier ab, bevor die Leichen ins Flugzeug gebracht wurden.

Auch die israelische Regierung entsandte Vertreter zu der Zeremonie nach Tel Aviv, darunter einen stellvertretenden Staatssekretär des israelischen Außenministeriums sowie Vertreter des Innen- und des Landwirtschaftsministeriums Israels.

Die Vertreter der israelischen Regierung drückten ihr Beileid über den Tod der acht thailändischen Arbeiter aus. Sie sagten, dass die thailändischen Arbeiter weit gereist seien, um auf israelischen Plantagen hart zu arbeiten, als sie von militanten Hamas-Kämpfern getötet wurden.

Der thailändische Botschafter dankte allen israelischen Vertretern, die gekommen waren, um die letzte Gruppe von Leichen zu verabschieden und den getöteten Thailändern ihre letzte Ehre zu erweisen.

Insgesamt 34 thailändische Arbeiter wurden getötet, als militante Hamas-Kämpfer im vergangenen Monat aus dem Gazastreifen in die israelische Grenzstadt eindrangen.